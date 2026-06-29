Український ЗРК 'Риф' з РК-10 вже захищає українське небо: аналітики поділилися деталями

Розробка ЗРК тривала на момент повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Україна вже виробляє та постачає до війська власні зенітні ракетні комплекси "Риф", повідомляє Defense Express.

Видання зазначає, що їхня розробка тривала на момент повномашстабного російського вторгнення й попри всі складнощі її вдалося завершити та довести до серійного виробництва.

Українські військові розповіли, що служать на цьому ЗРК з січня 2026 року та активно використовують його для перехоплення ворожих дронів.

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Аналітики поділилися, що базою для ЗРК "Риф" став старий ЗРК "Стріла-10". Від нього збереглися шасі МТЛБ, поворотний механізм пускової та місце оператора.

Повідомляється, що пускова установка розрахована на чотири ракети у транспортно-пускових контейнерах, посередині якої розташована оптико-прицільна станція.

Видання розповіло, що вона складається з лазерного далекоміра, візуального та тепловізійного каналів, а також системи управління ракети у лазерному промені.

Уточнюється, що в цьому ЗРК використані ракети РК-10, які мають систему управління типу "лазерна стежка", коли прицільна станція веде ракету до цілі у структурованому лазерному полі.

Як зазначають аналітики, подібні системи наведення використані у шведському ЗРК RB-70 та британському Stormer, а ще в новітніх RapidRanger.

В сюжеті "Суспільного" була показана робота ЗРК "Риф" по російському дрону Зазначається, що дальність у 4-5 км для РК-10 не є максимальною, бо для неї заявлялася можливість знищення цілі до 10 км.

Аналітики поділилися, що в відео можна помітити, що на озброєнні підрозділу перебуває й ЗРК "Стріла-10", але у сюжеті вона озброєна лише двома ракетами. Зазначається, що ЗРК "Риф" демонструється з повним боєкомплектом.

"Саме тому перехід та пряме перетворення "Стріла-10" на "Риф" має ключове значення, бо питання де брати ракети до радянських ЗРК вкрай складне", - пояснює видання.

Українська зброя: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що українська компанія "Аварід" представила новий морський дрон MOBIDIK. Він може оснащуватися дронами класу middle strike та ракетами-дронами. MOBIDIK має шість модифікацій, які вже існують і використовуються. Незабаром морські дрони передадуть українським військовим для виконання бойових завдань. Автономність роботи MOBIDIK становить до 120 годин, а запас ходу – до 1400 км. Максимальна швидкість дрона становить 65 км/год, а морехідність зберігається при хвилях висотою до 1,2 метра.

Також ми писали, що директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський вважає, що серійного виробництва балістики в Україні не відбудеться до кінця війни. Він пояснив, що це через те, що її треба буде постійно вдосконалювати для обходу російської ППО. Храпчинський поділився, що під час війни оновлювати озброєння варто кожні 3-6 місяців. Цей процес потребує зміни технічних характеристик і можливостей. Тому, на його думку, будь-яка сучасна зброя повинна бути модульною.

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