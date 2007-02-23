Як скоротити залежність від російських нафти та газу

Прибалтійські країни та Польща домовилися збудувати на 2015 рік у Литві атомну станцію, щоб скоротити енергетичну залежність від Росії, повідомляє Reuters. Остаточна угода про будівництво буде підписана в середині 2008 року. Польща поки що офіційно не приєдналася до проекту.

Президент Литви Валдас Адамкус заявив, що в планах держав - побудувати кілька ядерних реакторів. Частка Литви в проекті становитиме 34 відсотки, а решти партнерів - 22 відсотка. Крім того, Литва спробує залучити до будівництва Швецію і Чехію.

Нову атомну станцію передбачається побудувати біля вже існуючої Ігналінської, яка на 70 відсотків забезпечує країну енергією. Потужність станції становитиме 3,2 гігавата, а вартість - близько 5-6 мільярдів євро.

Раніше представники "Транснафти" заявляли, що ділянка трубопроводу "Дружба", яким раніше надходила нафта до Литви, можливо, не ремонтуватиметься. Єдиний прибалтійський НПЗ Mazeikiu Nafta не одержує російської нафти вже з липня 2006 року. Крім того, АЕС дасть змогу прибалтійським країнам заощадити на постачаннях газу, який вони купують в Росії за європейськими цінами.

Лента.ру