Хто в будинку господар?

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України пропонує з 2015 року запровадити обов`язкове створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у приватизованому житловому фонді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Олександр МАЗУРЧАК під час круглого столу у міністерстві.

За його словами, цей захід передбачається втілити в життя шляхом доробки нової редакції Закону «Про об`єднання співвласників багатоквартирного фонду», яку планується розробити у рамках Програми реформування житлово-комунального господарства до 2015 року.

О.МАЗУРЧАК оцінює чинну редакцію закону як неоднозначну, оскільки для реєстрації ОСББ вона передбачає наявність згоди на об`єднання від 50% плюс один мешканець будинку. Міністерство розглядає варіант спрощення реєстрації ОСББ, передбачивши можливість його створення трьома жителями будинку і представником виконкому, який представляє 97% жителів будинку.

Програма також передбачає втричі збільшити кількість ОСББ до 2015 року, а в будинках від 5 поверхів і вище довести кількість ОСББ до 70%.

При цьому планується збільшити в 3,5 рази частку загальної площі багатоквартирного житлового фонду, переданого в управління підприємствам некомунального сектора економіки.

За даними МінЖКГ, станом на 1 січня 2010 року під управлінням ОСББ перебуває лише 13% житлових будинків в Україні.

Для стимулювання створення ОСББ передбачається створити спеціальний фонд для спільної участі держави і жителів у фінансуванні першого капітального ремонту житлового будинку, в якому створено або створюється ОСББ, а також створити консультаційні центри сприяння і підтримки ОСББ і керуючих компаній.

При цьому планується створити систему підготовки управляючих багатоквартирних будинків.

Як повідомляв УНІАН, міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ заявив, що фінансову підтримку на капітальний ремонт або реконструкцію житлового фонду одержуватимуть тільки об`єднання співвласників багатоквартирних будинків або інші об`єднання з управління житловим фондом.