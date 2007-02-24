В найближчі дні в Україні синоптики обіцяють підвищення температури.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 25 лютого, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах, крім східних областей, ожеледиця.

Температура в західних областях вночі становитиме 8-13° морозу, місцями до 16°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 14-19° морозу, у східних, Чернігівській та Сумській областях місцями до 23° морозу, вдень 4-9° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

На Закарпатті без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; в горах вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.

26-27 лютого без опадів, лише в західних областях сніг та мокрий сніг, вдень з дощем, 27 лютого в північних областях місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Очікується підвищення температури: в західних областях вночі 26 лютого 2-7° морозу, 27 лютого від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; у східних областях і на півночі Лівобережжя вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 26 лютого 8-13° морозу, 27 лютого 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, у південній частині, а 27 лютого і в центральних областях від 2° морозу до 3° тепла.

На Закарпатті: часом мокрий сніг та дощ (вдень 27 лютого місцями невеликі опади). Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 2-7° тепла; в горах 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

28 лютого -1 березня синоптики прогнозують невеликий, місцями помірний сніг та мокрий сніг, подекуди з дощем (лише 28 лютого у східних областях, Приазов’ї та Криму, а 1 березня вдень на більшій частині території країни, окрім прикарпатських областей, без істотних опадів). Подальше підвищення температури вночі у західних областях до 2° тепла, на решті території до 1-7° морозу, на сході до 4-9° морозу; вдень до 1° морозу-5° тепла, на півдні та заході до 3-9° тепла.

На Закарпатті: часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Завтра у Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі становитиме 15-17°, вдень 5-7° морозу; по області вночі 14-19° морозу, вдень 4-9° морозу.

26-27 лютого у столиці та області невелика хмарність. 26 лютого без опадів, 27 лютого місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Підвищення температури: вночі 26 лютого 8-13° морозу, 27 лютого 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

28 лютого -1 березня у Києві та області пройде невеликий сніг та мокрий сніг, лише вдень 1 березня без істотних опадів. Подальше підвищення температури: 28 лютого вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 1 березня вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.