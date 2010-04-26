У Дніпропетровську горів ринок

У Дніпропетровську вчора на території ринку „Верхньо-Червоний” в кіоску роздрібної торгівлі виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено три кіоски на площі 20 метрів квадратних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.