У Дніпропетровську горів ринок
09:59, 26 квітня 2010Суспільство
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Пошкоджено три кіоски
У Дніпропетровську вчора на території ринку „Верхньо-Червоний” в кіоску роздрібної торгівлі виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено три кіоски на площі 20 метрів квадратних.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
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