Фестиваль «Парк Київська Русь» претендує на культурну подію року

У с. Копачів Обухівського району відбулося відкриття ІІІ міжнародного фестивалю “Парк Київська Русь” - найтривалішого в світі й наймасштабнішого в країнах СНД та Європи.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю - добродійна організація «Слов`янський фонд», цього року захід проходитиме з 24 квітня по 17 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті фестивалю, 24 квітня організатори представили всю фестивальну програму року. Гості свята побачили презентацію фестивалів «Билини Стародавнього Києва IX-XI століть», фестивалю каскадерів «Київська Русь», фестивалю «Київська Русь XIII століття», «Гості стародавнього Києва XV століття», кінно-трюкове шоу «Княжа кіннота», презентацію народного свята «День Ярила», фестивалю-маскараду «Київська фібула», показ етномоди та історичного костюма тощо.

Також присутні могли постріляти з лука, взяти участь в естафетах, спостерігати театралізовані міні-постановки, побувати на ярмарку, взяти участь у майстер-класах із художнього ковальства тощо.

У вечірній програмі до уваги відвідувачів парку представили театрально-хореографічну постановку «Княжий спір», вогняно-трюкове шоу, факельну ходу й святковий феєрверк.

Захід супроводжували виступи ансамблів середньовічної музики білоруських колективів «Теstamentum Terrae», «Сornucopia».

Також у фестивалі були задіяні студенти київських вишів, зайняті в кіноіндустрії, представники кафедр театрального мистецтва українських вишів, каскадери, історичні клуби з вивчення середньовічної історії, клуби реконструкцій.

На думку експертів, фестиваль “Парк Київська Русь” стане головною культурною подією року.

Зокрема, заступник міністра культури та туризму України Ольга БЕНЧ, зазначила, що міністерство готове підтримати фестиваль, і «після того, як у нас буде прийнято бюджет, ми сформуємо план на 2 квартал». При цьому, якщо держава започаткує власний фестиваль у «Парку Київська Русь», то за словами О.БЕНЧ, йтиметься про 100% фінансування. «Поки ж – фінансування буде в рамках 30% від запропонованої суми», - зазначила заступник міністра культури та туризму України.

На думку льотчика-космонавта Російської Федерації Юрія ЛОНЧАКОВА, ідея відродження Київської Русі, ініційована автором проекту – Володимиром ЯНЧЕНКОМ, «повинна перенестися на Росію й слов`янські народи». «Захоплений і здивований, що така ідея виплекана й народжена. Саме з цієї ідеї повинне піти духовне відродження слов`янського народу. Є багато свят у Росії, але дух Київської Русі відчув саме тут», - сказав Ю.ЛОНЧАКОВ.

На думку заступника директора Інституту археології НАН України Гліба ІВАКІНА, проект Парк Київська Русь – ні що інше, як відродження Стародавнього Києва на науковій основі. «Для інституту археології та істориків – це не пересічний проект – відбувається відродження Стародавнього Києва. Тобто це не просто якісь фантазії – проект реалізується за кресленнями, за матеріалами археологічних розкопок, за літописами. У цьому беруть участь співробітники інституту археології. Проект багаторічний. Ідея об`єднує не просто експертів, а людей, які розуміють, що без історичних основ – майбутнє неможливе», - зазначив Г.ІВАКІН.

«Проект «Парк Київська Русь» – свідчення того, що відроджується базове коріння нашої держави. З розвитком проекту відтворюватиметься й геополітична складова цього поняття (Київська Русь – УНІАН)», - вважає директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН.

У свою чергу, виконавчий директор Фонду розвитку журналістики ім. А.Москаленка Юрій НЕСТЕРЯК повідомив, що добродійна організація “Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка” і “Слов`янський фонд” реалізують спільний проект - медіа-центр “Парк Київська Русь”. У рамках проекту оголошується щорічний конкурс на краще журналістське відтворення історико-культурної та духовної спадщини України.

Президент Ліги каскадерів Олександр ФІЛАТОВ, у свою чергу, повідомив, що провідні каскадери світу погодилися дати майстер-класи й відкрити секрети роботи.

Також у фестивалі планує взяти участь народний артист України, член опікунської ради проекту «Парк Київська Русь» Богдан СТУПКА, який був присутній на відкритті фестивалю.

За словами президента добродійної організації «Слов`янський фонд», автора проекту «Парк Київська Русь» Володимира ЯНЧЕНКА, зараз у парку відтворюється доволодимирівська епоха, в найближчі 1,5-2 роки будуть відтворені Михайлівські та Софіївські Ворота, огородження й внутрішнє наповнення доволодимирівської епохи.

Наступний фестиваль Парку - «Київська Русь XIII століття»відбудеться 22-23 травня.

Очікується, що гостями фестивалю стануть представники культурної, наукової, дипломатичної та бізнес-еліти України, СНД і Європи.

Протягом року в рамках фестивалю пройдуть багатирські битви ХІ, ХІІ і ХV ст., рицарські турніри, День Києва, День Ярила, Медовий спас, фестиваль каскадерів, зустріч “бабиного літа”, турнір стрільців та інші видовищні заходи.

Окрім фестивальних днів, насичену розважальну програму парк запропонує відвідувачам щосуботи та щонеділі.

Довідка УНІАН. Центр культури та історії «Парк Київська Русь» створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області, що за 34 км від Києва. Метою проекту є відтворення Дитинця Києва V-XIII століть у масштабі 1:1 із максимальною історичною достовірністю й атмосферою Київської Русі. Загальна площа парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. Творці ж прогнозують, що після закінчення будівництва «Парк» стане туристичною меккою України, й прийматиме до 3 млн. відвідувачів на рік зі всього світу.