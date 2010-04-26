Путін прибув до Києва з робочим візитом

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН прибув до Києва з одноденним робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту “Бориспіль” російського прем’єра зустрічали міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ і посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

У складі делегації РФ – віце-прем’єр Ігор СЄЧІН і заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, планується, що в ході візиту В.ПУТІН зустрінеться із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.