Путін прибув до Києва з робочим візитом
21:58, 26 квітня 2010Суспільство
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Зустрічали Грищенко, Толстоухов, Зурабов
Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН прибув до Києва з одноденним робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту “Бориспіль” російського прем’єра зустрічали міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ і посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.
У складі делегації РФ – віце-прем’єр Ігор СЄЧІН і заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ.
Як повідомляв УНІАН, планується, що в ході візиту В.ПУТІН зустрінеться із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.
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