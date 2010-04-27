Гриценко: уряд не пішов на сміливий і логічний крок

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО піддав жорсткій критиці заплановані урядом в проекті державного бюджету на 2010-й рік видатки, передбачені для Міністерства оборони і Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам.

Він повідомив, що відповідно до проекту держбюджету, який сьогодні отримали народні депутати, на оборону заплановано 13,471 млрд. грн. Зокрема, за загальним фондом - 8,807 млрд. і за спеціальним фондом - 4,664 млрд. грн.

“На превеликий жаль, уряд не пішов на логічний і сміливий крок, щоб припинити фінансування Міністерства оборони та інших силових структур за так званим спецфондом, який ніколи не наповнюється у повному обсязі», - наголосив А.ГРИЦЕНКО і зауважив, що заплановані 4,664 млрд. грн. за спецфондом для Міноборони упевнено не будуть профінансовані.

Він також повідомив, що також, як і в минулому році, багато важливих для розвитку, зміцнення нацбезпеки і оборони та соціального захисту статті за загальним фондом профінансовані на рівні, який є нижче мінімально необхідного. Зокрема, на будівництво і придбання житла передбачено лише 56 млн. грн. А на закупівлю і модернізацію озброєння і військової техніки – 7 млн.

Водночас, підкреслив голова профільного комітету ВР, запланований загальний фонд «не забезпечить не те що розвиток, але й стабілізацію ситуації».

«Про розвиток немає жодної мови», - резюмував А.ГРИЦЕНКО.