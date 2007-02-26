Пінчук збудує завод за $600 мільйонів

Компанія «Інтерпайп» та італійська компанія «Danieli» підписали договір про будівництво сталеплавильного комплексу в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання договору відбулося сьогодні в Кабінеті міністрів України.

Засновник групи «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК повідомив, що загальна вартість проекту близько 600 млн. дол. Будівництво сталеплавильного комплексу буде завершене через 2 роки і 2 місяці.

«Джерелом фінансування даного проекту здебільшого є кошти компанії «Інтерпайп». Також додатково планується залучити синдикований кредит одного із зарубіжних банків», - зазначив В.ПІНЧУК.

Він також повідомив, що потужності нового підприємства дозволять виробляти 1,3 млн. тонн на рік високоякісної заготовки для трубних і колісних підприємств групи «Інтерпайп».

Як зазначив міністр економіки України Володимир МАКУХА, котрий брав участь у церемонії підписання документа, реалізація цього проекту дасть змогу зменшити використання природного газу у виробничих потужностях компанії «Інтерпайп» у 8,5 разів, зменшити шкідливі викиди в довкілля у 2,5-10 разів.

У церемонії підписання документа також взяли участь заступник міністра зовнішньої торгівлі Італії Мілос БУДІН і президент компанії «Danieli» Джан Петро БЕНЕДІТТІ.