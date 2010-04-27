В Одеському порту розвантажують першу партію транзитної нафти з Венесуели

25 квітня до причалу №1 нафтогавані Одеського морського торгового порту було поставлено танкер SEA STAR (довжина – 249 м, прапор Мальта) з 80 тис. тоннами нафти призначенням на Мозирський нафтопереробний завод (Республіка Білорусь).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, це перша партія транзитної нафти з Венесуели.

Згідно з повідомленням, зараз рентабельність варіанту транспортування нафти для Білорусі через Одеський порт і далі залізницею вантажоодержувачу розраховується економістами. У разі сприятливого завершення експерименту вантажопотік може становити до 4 млн. тонн на рік (згідно з домовленостями двох країн).

Начальник порту Микола ПАВЛЮК підтверджує, що перевалка транзитної нафти на Білорусь для Одеського порту не проблема. За його словами, життєздатність маршруту більше залежить від синхронізації роботи нафтобаз, які надають місткості, і наявності достатньої кількості залізничних цистерн. Завершення вивантаження першої партії нафти з Венесуели очікується до кінця сьогоднішньої доби.