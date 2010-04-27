Путін: Азаров просив прийняти рішення щодо українських труб

Росія дозволить ввезення без мита 260 тис. тонн українських труб на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на нараді в Сочі.

«Учора прем`єр-міністр України просив мене оперативно вирішити питання, пов`язане зі взаємним скасуванням обмежень у сфері торгівлі. В Україні ухвалене відповідне рішення щодо хімічних товарів. Ми сьогодні ж ухвалимо рішення, яке давно очікується виробниками труб в Україні. Як і просило уряд України, ухвалимо рішення щодо українських труб в обсязі 260 тисяч тонн, які будуть продаватися на російському ринку», - сказав В. ПУТІН.