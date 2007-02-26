Янукович скасував накази Рудьковського

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 лютого №68 скасував накази Міністерства транспорту і зв`язку про зміну генерального директора «Украероруху».

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю «Украероруху».

Згідно з розпорядженням уряду, скасовано накази МТЗУ від 12 лютого №113 і 114. Як повідомили в «Украерорусі», відповідно до цих наказів гендиректор Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО був звільнений і на його посаду призначений Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи внутрішнього фінансового контролю Міністерства транспорту і зв`язку в 2006 році виявили фінансові порушення при використанні бюджетних коштів і державного майна на загальну суму 338 млн. грн.

Зокрема, міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ висловлювався за результатами перевірки про неефективну діяльність ряду підприємств, зокрема «Украероруху».

Довідка УНІАН. ДП «Украерорух» створене з метою організації аеронавігаційного обслуговування повітряного руху і забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України і зоні відповідальності України. Підприємство забезпечує необхідною аеронавігаційною інформацією всі види польотів у зоні своєї відповідальності, яка охоплює 5 районів польотної інформації.

У першому півріччі 2006 р. чистий прибуток ДП "Украерорух" становив 58,8 млн. грн.

У 2005 році підприємство одержало чистий прибуток у розмірі 132,5 млн. грн.