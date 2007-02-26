Янукович скасував накази Рудьковського
Зміна гендиректора «Украероруху» не відбулася
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 лютого №68 скасував накази Міністерства транспорту і зв`язку про зміну генерального директора «Украероруху».
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю «Украероруху».
Згідно з розпорядженням уряду, скасовано накази МТЗУ від 12 лютого №113 і 114. Як повідомили в «Украерорусі», відповідно до цих наказів гендиректор Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО був звільнений і на його посаду призначений Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, підрозділи внутрішнього фінансового контролю Міністерства транспорту і зв`язку в 2006 році виявили фінансові порушення при використанні бюджетних коштів і державного майна на загальну суму 338 млн. грн.
Зокрема, міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ висловлювався за результатами перевірки про неефективну діяльність ряду підприємств, зокрема «Украероруху».
Довідка УНІАН. ДП «Украерорух» створене з метою організації аеронавігаційного обслуговування повітряного руху і забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України і зоні відповідальності України. Підприємство забезпечує необхідною аеронавігаційною інформацією всі види польотів у зоні своєї відповідальності, яка охоплює 5 районів польотної інформації.
У першому півріччі 2006 р. чистий прибуток ДП "Украерорух" становив 58,8 млн. грн.
У 2005 році підприємство одержало чистий прибуток у розмірі 132,5 млн. грн.