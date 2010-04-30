Шуфрич "заспокоїв": загрози паводку на Дунаї немає, але ситуація може змінитися

Глава Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що паводку на Дунаї не очікується, але ситуація може змінитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора, ознайомившись спільно з головою Державного комітету з водного господарства Василем СТАШУКОМ зі станом споруд протипаводкового комплексу вздовж української ділянки річки Дунай.

«Загрози паводку для жителів Придунав`я немає, але ситуація може змінитися будь-якої хвилини», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

«Ми оглянули всю берегоукріплювальну лінію української ділянки Дунаю в Одеській області завдовжки 160 кілометрів, - зазначив Н.ШУФРИЧ. - На жаль, поки що стан цих споруд незадовільний. Змушений констатувати, що ми істотно відстаємо за рівнем берегоукріплювальних робіт від наших румунських сусідів. І це є предметом ретельної уваги з боку Кабміну України».

За словами міністра, зараз Держкомітетом з водного господарства розроблена програма з комплексного забезпечення берегоукріплювальних заходів на загальну суму 364 млн. грн. «У разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру в Одеській області, орієнтовні збитки можуть бути в межах 2,5-3 млрд. грн., тому дешевше і ефективніше вжити заходів з підготовки до можливого підняття рівня води», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За словами міністра, «берегоукріплювальні греблі на окремих ділянках Дунаю мають бути на рівні 6 метрів, а вони сьогодні значно нижчі. Ці роботи реально проводилися останній раз кілька десятків років тому». Міністр прогнозує, що в разі підтоплення постраждають не тільки населені пункти, а й кілька промислових підприємств стратегічного значення для цього регіону можуть бути виведені з робочого стану. «Все це вимагає втручання з боку держави», - підкреслив він.

Н.ШУФРИЧ заявив, що має намір «ініціювати питання про виділення необхідних коштів для вирішення цієї проблеми». Зокрема, слід профінансувати початок робіт за рахунок резервного фонду Кабміну з тим, щоб завершити частину робіт після внесення змін до держбюджету-2010.

«Завершити проект необхідно протягом максимум трьох років, - підкреслив глава МНС, - ми не повинні щозими переживати з приводу того, яким буде рівень води на Дунаї. Ми повинні зробити все, щоб цей регіон перестав бути потенційно небезпечним».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС в Одеській області, Н.ШУФРИЧ і В.СТАШУК провели в Ренійському районі Одеської області засідання міжвідомчого штабу з координації дій центральних і місцевих органів влади щодо запобігання затопленню української придунайської території внаслідок можливого паводку. У селі Орловка розвернуть пересувний пункт Управління МНС.