Експерти не радять продавати Укртелеком цього року

Експерти вважають, що державі не вигідно цього року виставляти на продаж акції ВАТ «Укртелеком».

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо планів Фонду державного майна України в цьому році виставити на продаж акції «Укртелеком» з метою виконання плану приватизації.

Зокрема, віце-президент УСПП, голова наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ», кандидат економічних наук Мирослав ТАБАХАРНЮК не рекомендує продавати «Укртелеком» цього року. «Сьогоднішній час для будь-якого власника є не кращим часом для продажу активів. Своїм клієнтам я раджу: якщо у тебе є можливість не продавати в цей період, не продавай, почекай», - сказав експерт.

Водночас він вважає, що підприємство буде приватизовано. «Враховуючи те, що «Укртелеком» є збитковим за своєю діяльністю, що уряд думатиме про наповнення бюджету, і те, що деякі фінансово-промислові групи в Україні мають серйозний інтерес до придбання «Укртелекому» саме в цей період, я вважаю, що в другій половині року такий продаж може відбутися», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

Експерт вважає, що при приватизації на продаж слід виставляти весь держпакет акцій. «По-перше, тому що держава показала свою неефективність як менеджер. По-друге, якщо контрольний пакет акцій буде консолідовано у приватного інвестора, держава не зможе повною мірою реалізовувати управлінські функції своїм пакетом акцій. Для збереження державного впливу в галузі телекомунікацій існують інші інструменти, зокрема, в законодавчому полі, і не обов`язково брати участь в акціонерному капіталі», - зазначив М.ТАБАХАРНЮК. Він сказав, що прибуток від продажу «Укртелекому» залежатиме від умов проведення конкурсу. «Інтерес до цих активів буде, і конкуренція буде. Все залежатиме від готовності покупців заплатити ціну і від позиції уряду щодо визначення умов конкурсу. Якщо конкурс буде прозорим з мінімальними обмеженнями для покупця – ціна буде максимальною. Якщо виписуватимуть умови під запрограмованого покупця, безумовно, ціна буде нижчою», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

Екс-голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також вважає можливою приватизацію «Укртелекому», але невигідною. «Приватизувати зараз не вигідно. У багатьох країнах світу в період кризи держава, навпаки, купує об`єкти, підіймає їх рівень капіталізації, і продає для того, щоб відновити виробництво. На жаль, у нас цього поки що немає», - сказала екс-голова ФДМУ. Крім того, експерт назвала низку проблем, які перешкоджають приватизації. «По-перше, сьогодні для приватизації не існує правової основи – немає нової програми приватизації. По-друге, до статутного фонду ВАТ «Укртелеком» включено об`єкти соціальної сфери. Їх необхідно вилучити, оскільки не можна продавати акції, в ціну яких включено гуртожитки, дитячі садки, санаторії й пансіонати. По-третє, не розділено майнові активи «Укрпошти» і «Укртелекому». По-четверте, не створено окремої структури спеціального державного зв`язку», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Вона також попередила про можливі наслідки продажу контрольного пакета «Укртелекому»: «Може виникнути ситуація, яку ми спостерігаємо в Польщі: «Франс Телеком» купив «Телекомунікація Польська», і сьогодні між польськими міністерствами ходить фельд’єгерська пошта замість того, щоб мати телефонний зв`язок». Також експерт не виключила можливості того, що умови конкурсу будуть прописані під вітчизняного покупця, який згодом перепродуватиме об`єкт іноземним інвесторам.

Народний депутат України від Партії регіонів, член комітету парламенту з питань транспорту і зв`язку Юрій МОРОКО, у свою чергу, не бачить проблеми в усуненні перешкод для проведення приватизації «Укртелекому». «Зараз, можливо, вперше за всю історію країни, парламент, Кабінет міністрів України і Президент працюють не в протидії, а у взаємодії. Якщо Кабмін визнає за необхідне приватизувати «Укртелеком», проблем при ухваленні нової програми приватизації і відповідних законопроектів не виникне. За консолідованої роботи парламенту, Кабміну і Президента будь-яке завдання може бути реалізоване оперативно», - сказав депутат. На думку Ю.МОРОКА, для забезпечення здорового конкурентного середовища в галузі телекомунікацій необхідно прийняти ряд законів, які регулювали б галузь. «ВАТ «Укртелеком» займає дуже великий сегмент ринку. Воно володіє кабельною каналізацією, і якщо приватний інвестор одержить вплив на «Укртелеком», то у нього з`явиться спокуса використовувати свої переваги в неконкурентних діях», - зазначив депутат. Найбільш серйозною проблемою він вважає низьку інвестиційну привабливість підприємства. “Не можна забувати, що в «Укртелекомі» працює близько 100 тисяч чоловік, а це величезний соціальний аспект. Ефективність підприємства дуже низька. Обсяг послуг на одного працівника є одним з найнижчих в Європі. У попередніх інвестиційних умовах була прописана заборона на звільнення без згоди працівника впродовж трьох років. Інвестор не мав права різко скоротити чисельність працівників на підприємстві. Сьогодні багато інвесторів можуть бути не готові викласти таку суму. Тому що вони розуміють, що впродовж, як мінімум, кількох років їм доведеться утримувати величезну соціальну мережу», - сказав Ю.МОРОКО.

Народний депутат України від БЮТ, член Комітету ВР з питань транспорту і зв`язку Борис ШИЯНОВ, на відміну від свого колеги, не бачить особливих проблем у низькій інвестиційній привабливості «Укртелекому». «Сам «Укртелеком» не такий цікавий. Йдеться про придбання впливу на мобільних операторів. Той, хто володітиме всім пакетом акцій «Укртелекому», володітиме можливістю фінансового і юридичного впливу на такі структури, як «Київстар» і МТС. Це гра не в «Укртелеком». Це підприємство сьогодні нікого не цікавить, тому що воно саме по собі збиткове. Той, хто володітиме «Укртелекомом», володітиме набагато більшим. Більш того, якщо інтереси структур, які володітимуть «Укретелекомом», лобіюватимуться в парламенті та уряді, то, повірте мені, буде прийнято такий пакет законодавчих документів, що ніхто з мобільних операторів навіть не «рипнеться», всі справно наповнюватимуть дохідну частину», - сказав депутат.

Він також висловився проти приватизації «Укртелекому» в 2010 році. «Цього року продавати «Укртелеком» для мене не представляється можливим. Його нинішня кредитно-фінансова історія не найкраща. Після фінансової кризи, з якої ми поки що не вийшли, нам би слід було притримати такий стратегічний об`єкт для того, що б наростити його капіталізацію, яка на сьогодні не дуже велика», - сказав Б.ШИЯНОВ. Проте депутат припускає, що «Укртелеком» буде продано цього року. «Зараз повністю змінилася політика щодо Фонду державного майна. Перше, що зробила нова влада - це поставила всі стратегічні підприємства в план приватизації. Думаю, що нинішній уряд продасть «Укртелеком», і нам слід дивитися на тих, хто його купить. Це, швидше за все, будуть компанії, які пов`язані з тими фінансовими структурами, що перебувають сьогодні при владі», - вважає Б.ШИЯНОВ.