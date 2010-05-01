Опозиційний міністр: без ГТС Україна зникне з карти Європи

Народний депутат України від фракції БЮТ, міністр енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА прогнозує, що вже днями перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ ініціюватиме ухвалення парламентом змін до законодавства щодо зміни форми власності української газотранспортної системи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ із посиланням на О.ГУДИМУ.

«Для того, щоб змінити чинне законодавство щодо ГТС, у них (Президента України і уряду - УНІАН) є антиукраїнська більшість, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо клюєвський закон, який дозволить ЯНУКОВИЧУ та АЗАРОВУ робити будь-що з української ГТС», – сказав депутат.

О.ГУДИМА вважає, що здача української газотранспортної системи Російській Федерації стане “черговим кроком влади ЯНУКОВИЧА –АЗАРОВА”. За його словами, питання української ГТС і підземних газових сховищ постійно перебуває на порядку денному під час переговорів вищого керівництва України і Росії.

«Сьогоднішня зустріч АЗАРОВА з ПУТІНИМ свідчить про те, що правителі Кремля намагаються використати українську владу, щоб заробити собі бали на майбутніх президентських виборах”, - вважає О.ГУДИМА.

“Українську владу розтягують як для політичних проектів МЕДВЕДЄВА, так і для економічних проектів ПУТІНА”, – наголосив він.

О.ГУДИМА при цьому підкреслив, що перебування ГТС у власності держави дозволяє Україні бути гравцем на ринку Європи. «Як тільки вона перейде під управління, в концесію, чи навіть у власність 50 на 50 – це буде означати, що ми щезнемо з геополітичної карти Європи як самостійна держава, і все за нас буде вирішувати Російська Федерація», - сказав депутат.

Крім того О.ГУДИМА заявив, що опозиційний уряд категорично проти того, щоб Росія мала свою частку при будівництві заводу з виробництва ядерного палива в Україні.

Він зазначив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО планував у травні поточного року провести тендер на будівництво заводу і обрати між американською компанією «Westinghouse» і російською «ТВЕЛ». «Однак обіцянки збудувати в Україні під технічний кредит енергоблоки на Хмельницькій АЕС переконали чинних українських посадовців, що нам непотрібен власний завод з виробництва ядерного палива”, - сказав він, заявивши, що можна спрогнозувати, “чергову здачу тепер вже ядерно-паливного комплексу Російській Федерації” чинною українською владою. “І це ще більше узалежнить нашу ядерну енергетику від постачання російського ядерного палива”, – підсумував О.ГУДИМА.