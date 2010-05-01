Особи, які захопили адмінбудівлю Південного ГЗК, напали на журналістів

30 квітня, особи, що незаконно проникли на територію Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГОК) і захопили адміністративну будівлю комбінату, вчинили напад на журналістів «1+1» і «9-го каналу»(Дніпропетровськ). Про це УНІАН повідомили постраждалі журналісти.

Кореспондент телеканалу «1+1» Олена ШВОРАК в інтерв`ю УНІАН пояснила, що 30 квітня вона разом із оператором приїхала на ПГЗК, для того, щоб взяти інтерв`ю в голови правління підприємства. “Після інформації про зміну керівництва на комбінаті ми одержали редакційне завдання розібратися в ситуації. Ми абсолютно спокійно пройшли в будівлю підприємства, проте несподівано на нас накинулися невідомі бритоголові чоловіки, почали хапати руками за камеру, штовхати. Після втручання керівника юридичного відділу ПГЗК, нам вдалося піднятися до кабінету генерального директора комбінату”, - говорить О.ШВОРАК.

Але вже звідти, за її словами, журналістів буквально винесли невідомі люди. “З кабінету директора вийшло приблизно п`ятнадцять чоловік, які нас схопили і потягнули на вулицю, при цьому дівчинку з 9-го каналу взагалі мало не скинули зі сходів. Нас постійно штовхали, і в мене, і в оператора достатньо синців. В результаті цієї штовханини нам пошкодили камеру”, - сказала журналістка і додала: “Люди, які виштовхували нас з будівлі комбінату так і не представилися, не дивлячись на те, що ми неодноразово показували їм свої посвідчення”, - підкреслила О.ШВОРАК.

Найнеприємніше, на її думку, це те, що напад на журналістів відбувався практично на очах співробітників міліції, які були присутні на території ПГЗК. “Я двічі зверталася до них за допомогою, але вони нас просто ігнорували. Спочатку, ми підійшли до одного з міліціонерів, але він сів в машину і закрив вікно. Потім ми спробували звернутися до начальника Інгулецького РВВС, який просто від нас втік”, - говорить журналістка.

В результаті, за її словами, журналісти поїхали в Інгулецький РВВС, де і написали заяви про протиправні дії невідомих на території ПГЗК. “Все, що відбувалося, ми зняли на відео і на вечір готуємо до ефіру сюжет на цю тему”, - підсумувала О.ШВОРАК.

У свою чергу кореспондент «9-го каналу» Ганна МАНДРИКІНА повністю підтвердила слова своєї колеги з «1+1». «Ми приїхали на комбінат одержати коментарі стосовно зміни керівництва, але зіткнулися з невідомими, які напали на нас вже в адміністративній будівлі комбінату і силою не дозволяли пройти у приймальню генерального директора. Мого оператора вдарили по ребрах і вивели за територію підприємства. Мені все ж таки вдалося пройти з колегами до приймальні директора ПГЗК, але там на нас знову напали і практично спустили зі сходів. Міліція, яка знаходилася на території ПГЗК, абсолютно не реагувала на наші прохання про допомогу», - додала Г.МАНДРИКІНА.

Як повідомляв УНІАН, на думку начальника юридичного відділу ПГЗК В’ячеслава ВОШКОЛУПА, спроба змінити керівництво ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”, здійснена 30 квітня, не має під собою ніяких законних підстав.

За його словами, нібито призначений виконуючим обов`язки глави правління ПГЗК Михайло КОРОЛЕНКО не пред`явив діючій адміністрації підприємства ніяких документів, підтверджуючих його призначення. «Нам було сказано, що сьогодні відбулося засідання Наглядової ради комбінату, на якому в.о. голови Правління був призначений М.КОРОЛЕНКО, проте протоколу цих зборів пред`явлено не було. Його не бачив і законнообраний голова правління ПГЗК Сергій БАРАБАНОВ, кабінет якого був 30 квітня силою захоплений людьми М.КОРОЛЕНКА», - відзначив начальник юрвідділу ПГЗК і додав: «Член наглядової ради комбінату Геннадій КОРБАН, який прибув до офісу ПГЗК слідом за КОРОЛЕНКОМ, категорично спростував інформацію про проведення засідання НР і про зміну голови правління, проте його не пустили в кабінет голови правління, в якому вже знаходився М.КОРОЛЕНКО».

Він також підкреслив, що перебування М.КОРОЛЕНКА на території комбінату незаконне. «Ці люди багато говорять про ухвалу Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 22 квітня 2010 року, якою нібито забороняється перешкоджати М.КОРОЛЕНКУ в доступі на територію підприємства, але текст цієї ухвали так ніхто і не бачив. Натомість люди, які прибули на підприємство, силою змели охорону і пройшли в кабінет голови правління”, - додав В.ВОШКОЛУП

Він повідомив, що, у зв`язку з незаконним захопленням офісної будівлі ПГЗК, адміністрація підприємства викликала міліцію. “Співробітники правоохоронних органів змусили всіх сторонніх, окрім М.КОРОЛЕНКА, залишити територію комбінату ”, - сказав начальник юридичного відділу комбінату.

У свою чергу, адвокат ВАТ “ПГЗК” Тетяна ВАСИЛЮХА вважає недійсною ухвалу Саксаганського районного суду Кривого рогу про заборону будь яким фізичним і юридичним особам перешкоджати в доступі та перебуванні на території ВАТ “ПГЗК” Михайлу КОРОЛЕНКУ. Про це вона заявила в коментарі кореспондентові УНІАН.

Адвокат ПГЗК заявила, що звернеться до Апеляційного суду Дніпропетровської області зі скаргою на цю неправосудну ухвалу, винесену суддею Саксаганського райсуду Сергієм МХІТАРЯНОМ, з проханням про її відміну. “Крім того, я буду вимушена звернутися до Генеральної прокуратури України та СБУ із заявою про вчинення С.МХІТАРЯНОМ декількох правопорушень, а саме: прияняття свідомо неправосудної ухвали, а також підробці документів, шляхом внесення недостовірних даних до реєстраційних документів суду”, - сказала Т.ВАСИЛЮХА.