Росія не пожертвує Південним потоком заради союзу Нафтогазу й Газпрому

Перспективи взаємодії "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України", зокрема можливе об`єднання, ніяк не позначаться на параметрах проекту будівництва газопроводу "Південний потік".

Про це заявив журналістам глава Міненерго РФ Сергій ШМАТКО, повідомляє РІА «Новости».

"Це взагалі дві речі різні. Наша пропозиція про формування спільного бізнесу (з Україною) до "Південного потоку" ніякого відношення не має", - підкреслив С.ШМАТКО. За його словами, завдання Росії - за допомогою проектів "Південний потік" і "Північний потік" (Nord Stream) налагодити прямі постачання газу європейському споживачеві, і Москва реалізує ці проекти. "Як реалізовуватимуться принципи в співпраці з Україною? Поки що сигнали хороші", - сказав російський міністр.

Як відомо, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував об`єднати "Газпром" і "Нафтогаз України". Ряд експертів у зв`язку з цим засумнівалися в доцільності будівництва газопроводу "Південний потік", який спочатку був покликаний стати альтернативним Україні маршрутом постачань російського газу до Європи. У разі, якщо об`єднання двох компаній відбудеться, "Газпром" одержить контроль над газотранспортною системою України, зазначають експерти. Гендиректор Фонду національної енергобезпеки Костянтин СИМОНОВ заявляв, що у зв`язку з обговорюваним злиттям двох компаній виникає питання про доцільність реалізації проекту "Південний потік", який має виключити Україну з транзитної схеми постачань газу з РФ до Європи.

Газопровід "Південний потік" завдовжки майже 900 кілометрів пройде по дну Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варна. По трубі, потужність морської ділянки якої складе 63 млрд. кубометрів за рік, у перспективі має експортуватися близько 35% російського газу в Європу.