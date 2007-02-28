Генпрокуратура знайшла у Херсонській області російський газопровід

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що виявлений Генеральною прокуратурою України магістральний газопровід довжиною 34 км у Херсонській області не належить компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

"Згідно з проведеною інвентаризацією, цей газопровід не належить "Нафтогазу України", - сказали в прес-центрі.

При цьому співрозмовник агентства уточнив, що цей газопровід дійсно належить російській компанії, й тому будь-які звинувачення не стосуються НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА заявила, що «прокуратурою Херсонської області в ході перевірки виявлено неврахований магістральний газопровід довжиною 34 км к Колончакському й Скадовському районах, який залишився у власності компанії-постачальника газу Росії. Нам треба розібратися, хто сьогодні експлуатує газопроводи», - заявила Т.КОРНЯКОВА.

За її словами, НАК “Нафтогаз України” досі не провів повну інвентаризацію газопроводів, які після розпаду колишнього СРСР мали перейти у власність України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в управлінні ДК «Укртрансгаз» НАК "Нафтогаз України" й складається з 37,5 тис. км газопроводів, 71 компресорної станції й 13 підземних сховищ газу із загальним активним обсягом газу 32 млрд. кубометрів.

Пропускна спроможність системи на вході становить 288 млрд. кубометрів газу на рік, на виході - 175 млрд. кубометрів, зокрема в країни Європи – 141 млрд. кубометрів.