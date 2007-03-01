Ющенко доручив Огризку подбати про Цинандалі і Боржомі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив виконуючого обов`язки міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА на підписання Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод.

Відповідне розпорядження глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 березня Президент України В.ЮЩЕНКО відвідає з офіційним візитом Грузію. У ході візиту заплановано підписання низки міжнародних угод, серед яких - угода про використання та правовий захист географічних назв для вин, спиртних напоїв та мінеральної води.