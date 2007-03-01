Тарантіно заснував кінофестиваль жахів

Квентін Тарантіно і компанія New Beverly Cinema об`єднали свої зусилля для того, щоб провести кінофестиваль, на якому буде показано більше 50 так званих "експлуатаційних" фільмів з особистої колекції режисера, повідомляє Variety.

На фестивалі, який відкриється 30-го квітня, буде, зокрема, демонструватися остання спільна дилогія Тарантіно і Роберта Родрігеса, об`єднана назвою "Молотильня". Частина, яку знімав Родрігес, називається "Планета-терор", серія Тарантіно - "Доказ смерті".

Програму фестивалю формує особисто Квентін Тарантіно. Він має намір організувати кілька тематичних вечорів, наприклад, вечір "Європейської еротичної комедії". Деякі фільми, на зразок "Усипальні вампіра", вперше демонструватимуться без купюр.

"Експлуатаційні" фільми, що зосереджують увагу глядачів на одній темі, наприклад, сексі або насильстві, і що жертвують заради їх яскравого опису акторською грою і, часто, режисурою, пережили епоху свого розквіту у середині 70-х років. Класичними представниками жанру в сучасному кіно є такі фільми, як "Хостел".

Лента.ру