Росія зацікавлена в організації високошвидкісного руху з Україною

Росія розвиває внутрішні маршрути високошвидкісного руху, а також зацікавлена в організації високошвидкісного руху із сусідніми країнами, зокрема з Україною.

Про це президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН розповів на 52-му засіданні Ради з питань залізничного транспорту держав-учасниць СНД в Юрмалі, повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі компанії.

В.ЯКУНІН розповів главам залізничних адміністрацій, що в Росії до маршруту Москва – Санкт-Петербург влітку цього року додасться ще один – Москва - Нижній Новгород. Зараз також триває робота з організації високошвидкісного руху за маршрутом Санкт-Петербург – Гельсінкі. Закінчення робіт з модернізації інфраструктури заплановане на початок вересня 2010 року.

«У міжнародних маршрутах актуальна організація швидкісного пасажирського сполучення на напрямку Москва – Мінськ – Брест, Москва – Київ, Москва – Крим», - сказав В.ЯКУНІН.

За словами президента ВАТ «Російські залізниці», одним з пріоритетних напрямків співпраці у сфері транспорту є формування мережі міжнародних транспортних коридорів як складової частини євроазіатської транспортної системи. З метою поглиблення взаємодії зацікавлених сторін на засіданні Ради глав урядів СНД 20 листопада 2009 року підписана Угода про узгоджений розвиток міжнародних транспортних коридорів.

В.ЯКУНІН повідомив, що в 2009 році погіршилися показники з відправленню, проходженню і прибуттю пасажирських потягів у міждержавному сполученні. Так, почастішали факти порушення графіка руху прибуття пасажирських потягів з України, Казахстану, Азербайджану, Латвії, Литви і Фінляндії. Основними причинами зниження рівня виконання графіку стали: затримки потягів на прикордонних переходах при проведенні прикордонного і митного контролю, недоліки диспетчерського регулювання і ряд інших причин.