Наряд ДСО затримав чоловіка, який намагався зламати банкомат

Сьогодні вночі у селищі Рокитне Київської області наряд Державної служби охорони затримав чоловіка 1977 р.н., який розбив скло вхідних дверей до відділення Ощадбанку і намагався зламати банкомат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО при МВС України, внаслідок таких дій спрацювала сигналізація о 3.57 і вже через дві хвилини підрозділ Держслужби охорони був на місці злочину.

Із затриманим проводяться відповідні слідчі дії.