Наряд ДСО затримав чоловіка, який намагався зламати банкомат
09:44, 18 травня 2010Суспільство
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Інцидент на Київщині
Сьогодні вночі у селищі Рокитне Київської області наряд Державної служби охорони затримав чоловіка 1977 р.н., який розбив скло вхідних дверей до відділення Ощадбанку і намагався зламати банкомат.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО при МВС України, внаслідок таких дій спрацювала сигналізація о 3.57 і вже через дві хвилини підрозділ Держслужби охорони був на місці злочину.
Із затриманим проводяться відповідні слідчі дії.
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