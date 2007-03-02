Бойко чекає, коли хтось запропонує дешевший газ

Україна зможе відмовитися від послуг компанії «РосУкрЕнерго» в тому випадку, якщо хтось запропонує газ дешевше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Львові.

«Як тільки у нас буде можливість одержувати газ дешевше, ми з радістю приймемо таке рішення», - сказав Ю.БОЙКО, коментуючи повідомлення «Газпрому» про можливу відмову від послуг «РосУкрЕнерго» при поставках газу до України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що обговорення питання про перехід на поставки російського газу без участі “РосУкрЕнерго” може початися найближчим часом. “Зараз ще не вели переговори з даного питання, думаємо найближчим часом на спільній міждержавній комісії, або на міжурядовому рівні це питання може обговорюватися”, - зазначив А.КЛЮЄВ.

Раніше деякі ЗМІ, посилаючись на заяву голови правління “Газпрому” Валерія ГОЛУБЄВА, повідомили про те, що «Газпром» має намір обговорити з Україною можливість переходу на прямі поставки газу з Росії без участі “РосУкрЕнерго”.

[ назад ]