Студенти після концерту врізалися в біг-борд: 3 загиблих
16:04, 03 березня 2007Суспільство
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Трагедія сталася в Луганській області
Троє людей загинуло і одна з травмами різних ступенів госпіталізована через зіткнення легкового автомобіля з фундаментом біг-борду 3 березня в 03:20 на вул. 60-річчя Жовтня в Стаханові Луганської області.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної автоінспекції в Луганській області.
Загиблі - 2 дівчини і водій автомобіля ВАЗ-2101, госпіталізований - пасажир автомобіля.
Усі вони - студенти 4-го курсу Алчевського гірничого інституту у віці 21-22 року.
Встановлено, що молоді люди поверталися після концерту в Алчевську.
Попередня причина аварії - 23-річний водій не справився з керуванням на мокрій ділянці дороги.
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