Студенти після концерту врізалися в біг-борд: 3 загиблих

Троє людей загинуло і одна з травмами різних ступенів госпіталізована через зіткнення легкового автомобіля з фундаментом біг-борду 3 березня в 03:20 на вул. 60-річчя Жовтня в Стаханові Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної автоінспекції в Луганській області.

Загиблі - 2 дівчини і водій автомобіля ВАЗ-2101, госпіталізований - пасажир автомобіля.

Усі вони - студенти 4-го курсу Алчевського гірничого інституту у віці 21-22 року.

Встановлено, що молоді люди поверталися після концерту в Алчевську.

Попередня причина аварії - 23-річний водій не справився з керуванням на мокрій ділянці дороги.

АвтоОбоз