Від ухвалених змін в оподаткуванні можуть постраждати інвестори

Від ухвалених змін у податковому законодавстві можуть постраждати інвестори. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час брифінгу, коментуючи ухвалення парламентом Закону «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)».

За її словами, комітет виступав категорично проти ухвалення змін в податковому законодавстві. «Рішення нашого комітету було негативним. Ми зареєстрували постанову про скасування цього законопроекту, коли він був прийнятий в першому читанні. Але, на жаль, близько 150 депутатів підтримали таке рішення і закон було ухвалено», - сказала вона. За її словами, корекція податкового законодавства на сьогодні неприпустима, а «посилення податкового законодавства в період слабкого проблиску виходу з кризи і на тлі тієї ситуації, що розгортається в Європі, неприпустимо”.

«І коли інвестиції в основний капітал скорочено на 14,5% у посткризовий 2010 рік, порівняно з кризовим 2009 роком, ми розуміємо, що оновлення основних фондів не відбувається, і при цьому посилювати податкове законодавство не можна. Постраждають інвестори, у них не буде можливості сьогодні розподіляти податок на додану вартість за рахунок майбутніх платежів, розподіляти збитки, яких підприємства можуть зазнати в результаті модернізації своїх підприємств і необхідних технічних зупинок», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона вважає, що такими методами тінізація економіки до кінця року становитиме 50%, якщо хоча б восени не буде прийнято корективи до цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)». “За” проголосували 246 із 434 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.

Цим законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1 тис. кг, скасовується ПДВ при імпорті природного газу, підвищуються акцизні ставки на тютюн і спиртні напої, підвищується збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, що входять до складу напоїв.

Крім того, цим законом передбачено, що його норми мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари і послуги».

Народні депутати з опозиційних фракцій відзначали, що така пропозиція, на якій наполягала фракція КПУ, є нереальною, оскільки в законі закладено норми, які призведуть до підвищення цін на велику кількість товарів і послуг.