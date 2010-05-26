Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 25 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,94 грн./дол., із продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився відучора й сьогодні становить 9,61 грн./євро, продажу – знизився на 0,4% – до 9,83 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,40-9,71 грн./євро, з продажу – в межах 9,72-10,07 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 25 травня, знизився на 1,1% і сьогодні становить 0,2456 грн./рубль, продажу – на 1% - до 0,2559 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2500 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,94 грн./дол., із продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо змінився відучора й сьогодні становить 9,65/9,78 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,40-9,71 грн./євро, з продажу – в межах 9,74-9,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 1,2%, порівняно з 25 травня, і сьогодні становить 0,2458 грн./рубль, продажу – на 0,8% – до 0,2568 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2500 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,95 грн., євро – 9,40/9,80 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,895/7,942 грн., євро – 9,60/9,85 грн., рубль – 0,2490/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 26 травня, становить: гривні до долара США – 7,9255, до євро – 9,687339, до російського рубля – 0,25217.