У Київському зоопарку запевняють, що верблюдиця стала "жертвою терористів"

У Київському зоопарку заявляють про чергову терористичну акцію проти тварин, яка привела до загибелі білої чотирирічної верблюдиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київського зоопарку.

Згідно з офіційною інформацією зоопарку, 20 травня о 16.00 робітники з догляду за тваринами повідомили лікарів ветеринарної медицини про те, що тварина відмовилася від їжі і питва.

«Причому фахівцями були зафіксовані ті ж симптоми, що й у яків, яким цього ж дня зловмисники підкинули отруєний корм», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Тварина була відразу ж відокремлена від групи, і впродовж усіх п`яти днів ветеринари зоопарку цілодобово проводили реанімаційні заходи. Але, на відміну від яків, верблюдицю на кличку Мая врятувати так і не вдалося.

Ветеринарні лікарі поставили попередній діагноз - гостра токсична інтоксикація на тлі токсичного отруєння. Кров загиблої верблюдиці буде передана на токсико-хімічну експертизу, труп, - на кафедру фізіології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дирекція зоопарку розпочала службове розслідування за фактом загибелі тварини.

«Вже зараз є вагомі причини вважати смерть верблюдиці наслідком навмисного отруєння. Охорона зоопарку в середу ввечері біля вольєра з верблюдами бачила підозрілого чоловіка віком 40-45 років, середнього зросту, із сережкою, який знаходився там тривалий час. Того ж дня, під час вечірнього обходу, робітниками було виявлено у вольєрі варену картоплю, котра не входить у раціон тварин», - йдеться в повідомленні прес-служби зоопарку.

Керівництво зоопарку закликає правоохоронні органи активізувати розслідування смертей тварин у зоопарку.

«На жаль, немає гарантії, що чергова смерть задовольнить людей, що поставили за мету будь-якою ціною дискредитувати працівників зоопарку. На сьогодні дирекція бачить лише один шлях запобігти подальшим трагедіям - це активна участь правоохоронних органів у розслідуванні. Також ми знову звертаємося до керівництва столичної міліції з проханням розглянути питання про організацію охорони тварин, оскільки зоопарк не має можливості забезпечити належний нагляд своїми силами», - йдеться в повідомленні Київського зоопарку.

Верблюдиця Мая народилася в Київському зоопарку.