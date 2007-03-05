Більшість українців - за повернення смертної кари (соцопитування)

58,7% українців вважають за доцільне повернення смертної кари за тяжкі кримінальні злочини.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна. 26,1% вважають не доцільним повернення смертної кари за тяжкі кримінальні злочини, а 15,3% не відповіли на це запитання.

На запитання, чи є доцільним повернення смертної кари за тяжкі економічні злочини, 52,4% вважають, що не варто, за це висловились 27,4% і не визначились - 20,2%.

Опитування було проведене з 12 по 25 лютого у 143 населених пунктах. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років, похибка дослідження не перевищує 2,4%.