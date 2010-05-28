У Дніпропетровську трамвай врізався в дерево: восьмеро поранених

Вчора о 18.24 у Дніпропетровську зійшов з рейок і врізався у дерево трамвай з двох вагонів, у якому перебували 65 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, восьмеро осіб, у тому числі дитина, з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовані до обласної лікарні. Частково пошкоджено один вагон і 25 м трамвайної колії. Причина аварії встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Дніпропетровській області.