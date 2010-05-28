Один з цехів Запорізького заводу феросплавів оточили чужі охоронці

Цех Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ, Запоріжжя), що працює на шлакових відвалах підприємства в Балці Середній, оточений охоронною структурою компанії "Деа Рома ЛТД", представники якої учора зайняли територію шлакових відвалів ВАТ "Дніпроспецсталь" в Балці Середній.

Про це УНІАН повідомив заступник голови правління ЗЗФ Сергій ЗУБОВ.

"Представники охоронної структури цієї фірми у супроводі співробітників ВДСО (Відділ державної служби охорони - УНІАН) прибули на територію відвалів заводу напередодні у другій половині дня, знаходилися там всю ніч і зараз продовжують "охороняти" територію заводу", що не належить їм, - сказав він.

За словами С. ЗУБОВА, захоплення було не таким жорстким, як на "Дніпроспецсталі". "Нашу охорону з території не вивозили, проте ситуація украй складна. Поки ми працюємо, але усім зрозуміло, що у будь-який момент може наступити час "Ч", і це не може не позначатися на ситуації на підприємстві", - сказав замголови правління ЗЗФ.

При цьому він сказав, що якщо завод буде позбавлений можливості користуватися своїм цехом на території відвалів - складувати і переробляти відходи власного виробництва, то він зможе пропрацювати тільки чотири дні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 27 травня, на відвали комбінату "Дніпроспецсталь" в Балці Середній без повідомлення керівництва підприємства прибули представники ряду структурних підрозділів міліції у супроводі озброєних співробітників "Беркуту". Вони нейтралізували охорону і вивезли її співробітників і робітників заводу з території цього структурного підрозділу ДСС. Представників керівництва підприємства на його територію не допускали.

Коли представники правоохоронних органів покинули територію шлакових відвалів ДСС, туди зайшли представники компанії "Деа Рома ЛТД", які контролюють її і зараз.

Як заявили напередодні на спільній прес-конференції представники керівництва "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів, приблизно о 14:45 представники компанії "Деа Рома ЛТД" з`явилися і біля території відвалів, що належать цим підприємствам.

У той же час ЦГЗ Головного управління МВС України в Запорізькій області розповсюдив інформацію, згідно з якою дії співробітників міліції на території Балки Середньої були слідчими діями (обшуком) у рамках кримінальної справи. Якої саме - досі офіційно не повідомляється. Офіційної інформації про те, куди і з якою метою з території відвалів ДСС було вивезено понад 40 співробітників заводу, фірми-орендаря і охоронної структури підприємства, також немає.