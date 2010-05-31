Київський зоопарк: з подивом спостерігаємо за поведінкою МВС

Київський зоопарк просить правоохоронні органи активізувати розслідування загибелі тварин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зоопарку.

«Ось уже понад місяць загибель слона Боя є предметом пильної уваги з боку преси і громадськості, які з нетерпінням чекають доведення розслідування до логічного фіналу – з’ясування офіційного діагнозу і причин смерті», - наголошується в повідомленні.

Керівництво Київського зоологічного парку, за даними його прес-служби, сподівалося вже у травні отримати остаточні висновки спеціальної комісії, яка опікується розслідуванням трагедії. До складу цієї комісії, наголошується у повідомленні, увійшли як фахівці Київського зоопарку, так і незалежні експерти, у тому числі і з зоопарків Харкова і Миколаєва.

«Проте комісія, яка загалом завершила свою роботу, дотепер не може підтвердити попередній діагноз – отруєння - через відсутність даних гістологічного дослідження внутрішніх органів тварини», - зазначають у зоопарку. За їх поясненням, затримка виникла через те, що «органи слідства просто не замовили цю експертизу, обмежившись лише токсико-хімічною, за досить обмеженої кількості маркерів токсичних речовин».

Крім того, як стверджують у прес-службі, органами слідства без пояснення причини ігноруються всі офіційні звернення керівництва зоопарку про необхідність проведення гістологічного дослідження внутрішніх органів загиблої тварини, відібраних представниками слідства під час проведення розтину.

«Весь цей час керівництво зоопарку з подивом спостерігає за небажанням представників МВС брати участь у розслідуванні смерті слона. За місяць, що пройшов з дня трагедії, ними так і не було виконано жодних активних дій», - заявили в зоопарку, додавши, що зі своєї сторони зробили все можливе для успішної роботи слідства.

«Зокрема, було передано повний пакет документів щодо результатів паталогоанатомічного розтину, правоохоронні органи ознайомлено з усіма висновками фахівців ветеринарної медицини. Співробітники Київського зоологічного парку також були готові надати вичерпні свідчення з усіх питань, які могли виникнути у фахівців. Проте їх відповіді співробітників органів захисту правопорядку так і не зацікавили», - наголошується у повідомленні.

Також, за даними прес-служби зоопарку, «дотепер не опитано і осіб, які підозрюються в організації отруєння».

«Переконані, що бездіяльність з боку правоохоронних органів має бути негайно припинена. Необхідно зробити все можливе для швидкого встановлення істини і покарання винних у загибелі тварин київського зоопарку. Лише це може покласти край цькуванню зоопарку з боку недоброзичливців, а головне - припинити трагічні смерті наших тварин», - заявили в Київському зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня у Київському зоопарку померла самка бізона. У зоопарку заявили, що вона стала черговою жертвою отруйників.

Раніше в зоопарку померла самка білого верблюда, слон, постраждали від отруєння яки.

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення про тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків директора КП «Київський зоопарк» Світлани БЕРЗІНОЇ на час проведення розслідування загибелі тварин у звіринці.