В Азарова ще не втратили надії одержати кредит від МВФ

Уряд України продовжує вживати заходи для збільшення дохідної частини державного бюджету, що дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що, зокрема, збільшенню дохідної частини сприятиме новий закон про проведення держзакупівель, ухвалений Верховною Радою 1 червня ц.р.

За словами С.ТІГІПКА, робота над меморандумом про співпрацю з МВФ за новою програмою продовжується. «Ми повинні переконати МВФ у дохідній частині (держбюджету – УНІАН)», – сказав він.

Також С.ТІГІПКО повідомив, що зараз проводиться детальне вивчення фінансової ситуації в НАК «Нафтогаз України».

«Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди доданий серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може ухвалити тільки рада директорів МВФ», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. За його словами, згідно з вимогами МВФ, ухвалено закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше 6 млрд. грн. і головне – прийнятий бюджет з дефіцитом 5,3%.

Також він заявив, що запевнив МВФ у тому, що уряд повинен, і виконуватиме закони про держбюджет і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету становитиме 5,3% ВВП.

Раніше Україна планувала одержати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже у червні.