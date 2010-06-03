Програма Януковича передбачає регулювання транспорту

В Україні планується створення Національної комісії регулювання транспорту (НКРТ) до 2012 року.

Про це йдеться в Програмі економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку сьогодні схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.

Зокрема, відповідно до програми, створення НКРТ є одним з необхідних кроків для збільшення обсягу коштів, які спрямовуються на розвиток інфраструктури транспорту. Програмою передбачене забезпечення незалежної діяльності НКРТ до кінця 2012 р.

Нагадаємо, про створення НКРТ неодноразово велися розмови. Зокрема, за такий орган виступав Антимонопольний комітет України. У квітні 2010 р. Міністерство економіки України обнародувало законопроект, яким передбачається внесення змін до деяких законів, зокрема, створення НКРТ. Згідно з документом, органом регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у транспортній галузі є Національна комісія регулювання транспорту України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.