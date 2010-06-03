Прокуратура захистила Велику Вітчизняну від львівської облради

Прокуратура Львівської області опротестувала законність дій місцевої облради, яка 25 травня заборонила використання на території регіону терміну "Велика Вітчизняна війна", пише газета "Сегодня".

В ухвалі облради зазначається, що цей термін "не відповідає українській історичній реальності", а тому замість нього слід вживати словосполучення "Друга світова війна".

Прокуратура визнала, що львівські депутати, голосуючи за цей документ, вийшли за межі своїх повноважень, оскільки ухвалили відзначати День пам`яті жертв Другої світової, не маючи на те прав.

Крім того, наглядовий орган вбачає порушення закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у використанні львів`янами терміну "жертви німецько-нацистського і московсько-комуністичного тоталітарних режимів". На думку прокурорів, це визначення не відповідає формулюванням закону - "жертви нацизму" і "жертви політичних репресій... сталінського режиму".

Виходячи з усього перерахованого, прокуратура пропонує облраді скасувати ухвалу.