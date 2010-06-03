Прокуратура захистила Велику Вітчизняну від львівської облради
Депутати вийшли за межі повноважень
Прокуратура Львівської області опротестувала законність дій місцевої облради, яка 25 травня заборонила використання на території регіону терміну "Велика Вітчизняна війна", пише газета "Сегодня".
В ухвалі облради зазначається, що цей термін "не відповідає українській історичній реальності", а тому замість нього слід вживати словосполучення "Друга світова війна".
Прокуратура визнала, що львівські депутати, голосуючи за цей документ, вийшли за межі своїх повноважень, оскільки ухвалили відзначати День пам`яті жертв Другої світової, не маючи на те прав.
Крім того, наглядовий орган вбачає порушення закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у використанні львів`янами терміну "жертви німецько-нацистського і московсько-комуністичного тоталітарних режимів". На думку прокурорів, це визначення не відповідає формулюванням закону - "жертви нацизму" і "жертви політичних репресій... сталінського режиму".
Виходячи з усього перерахованого, прокуратура пропонує облраді скасувати ухвалу.