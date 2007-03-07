100 га київської землі Черновецький продав власникові RosUkrEnergo

Компанію «Баскі плюс-2004», яка вчора застовпила розташовану в районі вулиць Багатирська, Озерна та Північна в Києві ділянку площею 113 га, пов`язують із співвласником RosUkrEnergo Дмитром Фірташем, пише «Комерсант». Нібито, один з власників відомої кампанії вирішив диверсифікувати свої капіталовкладення, щоб убезпечити себе від ризиків, пов`язаних з газовим бізнесом.

У конкурсі взяли участь всього дві компанії – нікому не відомі ТОВ "Баскі плюс-2004" і "Інвестбудсервіс", нагадує видання. Перша стала переможцем практично без зусиль – в ході торгів було зроблено всього три кроки (один крок склав 43,467 млн. грн).

"Я не здивуюся, якщо виявиться, що за цими двома підприємствами стояв один і той же інвестор. Це досить поширена практика в проведенні аукціонів", - відзначив заступник генерального директора компанії "Градострой-сервіс" Євгеній Пінчук.

Представник "Баскі плюс-2004" своїми планами з освоєння ділянки вчора не поділився, пообіцявши зробити це протягом десяти днів. Але, на думку учасників ринку, нові власники землі на Оболоні отримають пристойний прибуток – на ділянці можна побудувати близько 1 млн. кв. м житла. "А це серйозна претензія на лідерство на ринку", - вважає Дмитро Змієвец з "ХХI століття". "З урахуванням витрат на купівлю землі і додаткових витрат, собівартість будівництва одного квадратного метра складе 1 тисячу доларів, - міркує генеральний директор Т.М.М. Микола Толмачов.

В той же час у банку НРБ і «Киеввисотстрої» - ці компанії потрапили в число 18 підприємств, фактично «викинутих» за умови конкурсу, – наскаржилися кореспондентові видання, що конкурс було виписано під одного учасника. Перемога інших претендентів не передбачалася. Обачніші конкурсанти, нібито, самі покинули поле бою, щойно дізналися, що у боротьбі за ділянку візьмуть участь підконтрольні Фірташу структури.

Проте, тепер з`ясовується, що постачальник російського газу до України, можливо, купив кота у мішку.

Забудові купленої території заважають технічні проблеми. Зокрема, на ділянці розташовані захисні прибережні смуги та газопровід високого тиску. Газопровід перед початком будівництва необхідно або перенести, або понизити в ньому тиск – ближче ніж за 200 м від нього будувати житло заборонено. У НАК "Нафтогаз України" повідомили «Комерсанту», що проведений ними аналіз ділянки показав: знижувати тиск в трубі все ж таки не можна, а "вартість перенесення труби складає 400 мільйонів доларів". Ще близько $200 млн. інвесторові доведеться вкласти в інженерну підготовку території і прокладення мереж.