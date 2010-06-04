Шахраї заволоділи дорогою квартирою на Дерибасівській
21:56, 04 червня 2010Суспільство
2590 0
А іноземець думав: квартира його
Одеська міська прокуратура порушила і розслідує кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння зловмисниками дорогою квартирою з прилеглим нежитловим приміщенням на вулиці Дерибасівській, яка належить іноземцю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, вартість лише нежитлового приміщення перевищує 3,5 млн. грн. Тим часом, під заставу квартири і нежитлового приміщення шахрайським шляхом отриманий банківський кредит у розмірі 1,5 млн. грн.
У ході досудового слідства вже встановлено, що група зловмисників привласнила дорогі об`єкти нерухомості в самому центрі Одеси за допомогою підроблених документів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter