Серед затриманих у Києві чоловіків з «калашами» - знаменитий рейдер

Серед затриманих учора біля столичного готелю «Інтерконтиненталь» озброєних чоловіків є один з організаторів рейдерських захоплень підприємств.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, зазначивши, що операція із затримання злочинців проведена в рамках оперативно-розшукової діяльності столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

В результаті операції було затримано громадянина Костянтина П. 1969 р.н. уродженця м. Тамбов Російської Федерації, який проживає і був зареєстрований у м. Дніпропетровськ, та, починаючи з 2008 року, керував організованою злочинною групою, яка вчинила рейдерське захоплення низки українських підприємств.

Крім того, разом з цією особою працівники УБОЗу затримали трьох її особистих охоронців: чоловіків 1983, 1984, 1987 років народження, мешканців Харківської, Дніпропетровської області та міста Дніпропетровськ, у яких було вилучено три одиниці вогнепальної зброї, спорядженої набоями калібру 5,45 мм, що, за висновками експертів, можуть застосовуватися не лише на полюванні.

Наразі проти Костянтина П. порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах).

Також суд вирішує питання про обрання міри запобіжного заходу решті затриманим.

Крім того, як зазначили в ЦГЗ, 13 травня у Києві було затримано ще кількох осіб, які входять до складу цього угруповання.

Водночас у столичній міліції поки не надають інформацію, з якою метою затримані особи перебували біля столичного готелю «Інтерконтиненталь».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Центр громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві повідомив, що вранці у центрі столиці в автомобілі, припаркованому біля готелю «Інтерконтиненталь», що знаходиться навпроти столичного главку міліції, було затримано трьох чоловіків, озброєних автоматами Калашникова.

Як зазначили в ЦГЗ, близько 10.15 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що біля готелю припарковано позашляховик «Лексус», в якому перебувають підозрілі особи. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю, які прибули на вказане місце, затримали трьох чоловіків, в яких знайшли три автомати системи Калашникова та 6 магазинів, споряджених набоями калібру 5,45 мм.

Міліція затримала чоловіків для встановлення їхніх осіб.

Того ж дня у готелі «Інтерконтиненталь» розпочалась триденна ХІ Міжнародна конференція з експортного контролю, організована спільно Україною, США і Європейським Союзом. Участь заході беруть 250 осіб з близько 70 країн.