У Сьєрра-Леоне загинули троє громадян України

В результаті дорожньої аварії поблизу столиці африканської держави Сьєрра-Леоне міста Фрітаун загинули три громадяни України і ще двоє одержали поранення, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на сайт південноафриканської газети "Індепендент" і поліцію Фрітауна.

За її даними, автомобіль з українськими громадянами зірвався з мосту. Інцидент стався в середу.

"Двох постраждалих доставили до Фрітауна машиною "швидкої допомоги", - цитує газета слова представника поліції. Туди ж доставлені тіла загиблих.

Українські громадяни працювали на невелику авіакомпанію Paramount Airlines, яка експлуатує вертольоти радянського виробництва на перевезеннях між Фрітауном і міжнародним аеропортом Лунгі.

"Індепендент" з посиланням на авіакомпанію повідомляє, що двоє загиблих українців були механіками. Ще один загиблий працював бухгалтером.

Група прямувала на машині до моря, коли відбулася аварія, причини якої не називаються.