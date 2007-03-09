У Сьєрра-Леоне загинули троє громадян України

13:38, 09 березня 2007
Суспільство
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Їх автомобіль зірвався з мосту

В результаті дорожньої аварії поблизу столиці африканської держави Сьєрра-Леоне міста Фрітаун загинули три громадяни України і ще двоє одержали поранення, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на сайт південноафриканської газети "Індепендент" і поліцію Фрітауна.

За її даними, автомобіль з українськими громадянами зірвався з мосту. Інцидент стався в середу.

"Двох постраждалих доставили до Фрітауна машиною "швидкої допомоги", - цитує газета слова представника поліції. Туди ж доставлені тіла загиблих.

Українські громадяни працювали на невелику авіакомпанію Paramount Airlines, яка експлуатує вертольоти радянського виробництва на перевезеннях між Фрітауном і міжнародним аеропортом Лунгі.

"Індепендент" з посиланням на авіакомпанію повідомляє, що двоє загиблих українців були механіками. Ще один загиблий працював бухгалтером.

Група прямувала на машині до моря, коли відбулася аварія, причини якої не називаються.

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