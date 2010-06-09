Вночі охоронна фірма намагалася прорвати самооборону мешканців

У ніч з 8 на 9 червня у Деснянському районі Києва працівники міліції запобігли сутичкам між представниками комерційної охоронної структури та мешканцями кількох будинків по проспекту Маяковського, які протестували проти спорудження будинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, близько 3.30 ночі до чергового оператора спецлінії 102 надійшло повідомлення, що на незабудований майданчик по проспекту Маяковського,40 невідомі намагаються завезти будівельну техніку.

На місце виклику негайно був направлений автопатруль Деснянського рай управління міліції. З’ясувалося, що близько 60 працівників київської охоронної фірми «Атлант-08» намагаються відтіснити місцевих мешканців, які заблокували в’їзд на майданчик автокранів та панелевозів із панелями паркану. Для забезпечення громадського порядку та недопущення силового розвитку подій на місце інциденту по тривозі було направлено додаткові сили міліції. Міліціонери живим ланцюгом роз’єднали сторони й таким чином запобігли подальшому розвитку конфлікту. Загалом тієї ночі до охорони громадського порядку було залучено 30 працівників міліції Деснянського райуправління.

Вдень до конфліктуючих сторін прибули представники райдержадміністрації. Наразі приватні охоронці відведені, створено ініціативні групи від забудовника та місцевих мешканців для перемовин, що мають відбутися за посередництва місцевої влади.

У столичній міліції зауважили, що наразі існують два дозвільних документа щодо подальшої долі земельної ділянки по пр. Маяковського, 40. Районна влада ухвалила рішення про розбудову на цьому місці парку, а міська надала цей майданчик будівельній компанії для будівництва житлового будинку.

2007 року столичної міліцією порушено кримінальну справу за фактом фальсифікації громадських слухань щодо забудови майданчика. Відтоді місцеві мешканці утворили ініціативну групу й цілодобово вартують ділянку від будівельників.

З огляду на дії охоронців під час інциденту, керівництвом столичної міліції прийнято рішення про ретельну перевірку діяльності охоронної структури «Атлант-08».