Охоронців злочинного лідера звинувачують у наявності зброї

Проти затриманих учора у Києві трьох охоронців лідера організованої злочинної групи порушено кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

У повідомленні нагадується, що 8 червня у столиці працівники УБОЗ затрималилідера злочинної групи, учасники якого займались рейдерськими захопленнями великих підприємств.

Оперативники встановили, що у період з 2008 року по теперішній час затриманий керував ОЗУ, яка підозрюється у привласненні 30% акцій ВАТ «Агентство «Союздрук», що належали ВАТ СК «Фенікс», намагалась привласнити акції та майно ВАТ «Київодяг», ВАТ «Універмаг «Дитячий світ», а також у захопленні майна акціонерів ВАТ «Сумський ХПК», ВАТ «Житомирський ХПК», ВАТ АПФ «Таврія» (коньячний завод).

Разом з ватажком злочинної групи оперативники УБОЗ затримали й трьох його особистих охоронців, які виявились співробітниками однієї з охоронних фірм. При обшуку у них вилучили три мисливські карабіни «Вулкан ТК», який зовні схожі на автомати «Калашникова» (АКС-47) та набої. Всіх трьох осіб затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Стосовно лідера ОЗГ прокуратура м. Києва порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (незаконне привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Стосовно приватних охоронців також порушено кримінальну справа за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання інших членів злочинної групи.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Центр громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві повідомив, що вранці в автомобілі, припаркованому біля готелю «Інтерконтиненталь», що знаходиться навпроти столичного главку міліції, було затримано трьох чоловіків, озброєних автоматами Калашникова.

Як зазначили в ЦГЗ, близько 10.15 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що біля готелю припарковано позашляховик «Лексус», в якому перебувають підозрілі особи. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю, які прибули на вказане місце, затримали трьох чоловіків, в яких знайшли три автомати системи Калашникова та 6 магазинів, споряджених набоями калібру 5,45 мм.

Того ж дня у готелі «Інтерконтиненталь» розпочалась триденна ХІ Міжнародна конференція з експортного контролю, організована спільно Україною, США і Європейським Союзом. Участь заході беруть 250 осіб з близько 70 країн.

Сьогодні ЦГЗ поінформував, що в результаті операції було затримано громадянина Костянтина П. 1969 р.н. уродженця м. Тамбов Російської Федерації, який проживає і був зареєстрований у м. Дніпропетровськ, та, починаючи з 2008 року, керував організованою злочинною групою, яка вчинила рейдерське захоплення низки українських підприємств.

Крім того, разом з цією особою працівники УБОЗу затримали трьох її особистих охоронців: чоловіків 1983, 1984, 1987 років народження, мешканців Харківської, Дніпропетровської області та міста Дніпропетровськ, у яких було вилучено три одиниці вогнепальної зброї, спорядженої набоями калібру 5,45 мм, що, за висновками експертів, можуть застосовуватися не лише на полюванні.

Як зазначили в ЦГЗ, 13 травня у Києві було затримано ще кількох осіб, які входять до складу цього угруповання.