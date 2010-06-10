Нафтогаз не має виконувати рішення Стокгольмського суду про борг RUE?

Підстави, на базі яких Стокгольмський арбітражний трибунал визнав НАК «Нафтогаз України» боржником RosUkrenErgo, є абсолютно незрозумілими, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, українська держкомпанія стала власником спірних 11 млрд. кубометрів газу після того, як досягла у січні 2009 року відповідної домовленості з власником 50% акцій RUE - «Газпромом». Ця угода, зокрема, передбачала, що росіяни продають Україні цей обсяг газу за 1,7 млрд. дол. (по 153,9 дол./тис. кубометрів). Але оскільки на той час у НАК не було такої суми, сторони домовилися, що «Газпром» профінансує придбання газу RUE за рахунок передоплати транзитних послуг України. А «Нафтогаз» зобов’язався використовувати ці кошти на оплату відступлених йому прав вимог «Газпрому» до RosUkrenErgo.

Якщо Centragas не влаштовували ці умови, то їй слід подавати до суду на свого партнера по RUE - «Газпром», вважає тижневик. Але цього не було зроблено, бо вибити «борги» з НАК набагато простіше.

Водночас аналітики тижневика вказують на той факт, що хоча рішення Стокгольмського арбітражу без ратифікації в судовій інстанції української юрисдикції до виконання не обов’язкові, судячи із заяв Дмитра ФІРТАША, це «Нафтогаз України» нічого оскаржувати не буде. Відтак, роблять висновок «Коментарі:», найближчим часом українці стануть свідками серіалу, де суворі дядьки з Мінпаливенерго вестимуть складні переговори з Д.ФІРТАШЕМ про форму оплати газу - чи то грошима, чи то паливом.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.

До того ж , Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів щодо постачання, транзиту й зберігання газу. Дане, раніше прийняте рішення, також набирає чинності і тому вказана вище сума має бути тепер виплачена RosUkrEnergo як частина цього нового рішення.

9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що допускає оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.