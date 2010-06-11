Газпром: якщо XX сторіччя було часом нафти, то XXI буде часом газу

ВАТ "Газпром" вважає, що газ може скласти конкуренцію нафтопродуктам на ринку моторного палива в Європі, що сприятиме скороченню шкідливих викидів.

Про це заявив голова російського газового холдингу Олексій МИЛЛЕР у четвер на засіданні Європейського ділового конгресу, передає РІА «Новости».

"Ми вже говорили про те, як використання природного газу в електроенергетиці може допомогти Європі в благородній справі скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Ще одна можливість - це інтенсивніше використання газу на транспорті. Європа володіє великою газовою енергосистемою, і буде потрібно не дуже багато інвестицій, щоб побудувати широку мережу заправок для автомобілів, що працюють на газі. Це забезпечить значне скорочення обсягу шкідливих викидів із мільйонів вихлопних труб", - сказав він.

При цьому О.МІЛЛЕР зазначив, що “ми в "Газпромі" вважаємо, що у газу прекрасні шанси в конкуренції з нафтопродуктами на їх ключовому ринку - ринку газомоторних палив у сфері транспорту”.

"Модна теза: "Майбутнє - за відновлюваними джерелами енергії". Дуже може бути! Але коли наступить це майбутнє? Можливо, непогано те, що європейські влади готові вкладати гігантські фінансові кошти за рахунок платників податків у розширення використання відновлювальних джерел енергії. Але не треба забувати, що природний газ має всі необхідні якості для того, щоб грати центральну роль в енергетичній структурі цього сторіччя. Більш того, саме газ буде в авангарді боротьби за забезпечення населення планети, що зростає, доступною, надійною і конкурентоспроможною енергією. Якщо 20 століття було століттям нафти, то 21 - буде століттям газу!", - заявив голова "Газпрому".

Він зазначив, що цей енергоносій є екологічно найчистішим видом викопного палива, причому саме паливо і технології його застосування вельми доступні.

Як приклад голова "Газпрому" навів той факт, що в результаті збільшення частки природного газу на 1% в енергетичній корзині країн Європейського Союзу обсяг викидів CO2 скоротиться більш ніж на 3%.

Як сказав О.МІЛЛЕР, замінивши кожну другу вугільну установку на газотурбінну, Європа за короткий строк зможе досягти майже половини своїх цілей на 2020 рік у сфері скорочення викидів вуглекислого газу.

"В якийсь момент відновлювані джерела енергії стануть однією з важливих складових загальної енергетичної структури. Але в осяжному майбутньому цю складову необхідно зрівноважити достатнім запасом традиційних потужностей і перевірених часом технологій. Універсальність газових електростанцій робить природний газ найкращим вибором. "Газпром" вітає розвиток нових енергетичних технологій. Але закликає тверезо дивитися на речі і не опинятися в полоні міфів і помилок”, - наголосив він.

Також голова “Газпрому” сказав, що деякі європейські уряди розглядають можливість введення обов`язкових фіксованих квот на відновлювальні джерела енергії.

"Залишимо за дужками питання про те, навіщо споживачам такий "подарунок", і відзначимо інший аспект. Нам у Росії подібний підхід добре знайомий - це планова економіка радянського типу. І результат теж добре відомий - в умовах директивного розподілу зникають стимули для підвищення конкурентоспроможності. Такого роду рішення - це ведмежа послуга не тільки для споживачів, але й для найновішої енергетики, для відновлювальних джерел", - вважає голова "Газпрому".