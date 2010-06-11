"За Україну!" закликає захистити Шацькі озера від Білорусі

Волинська обласна організація партії „За Україну!” закликає українську владу вжити заходів щодо захисту Шацьких озер від дій Білорусі, яка розпочала впровадження проекту проекту „Розробка крейдових покладів родовища „Хотиславське”. За умови продовження його реалізації, активісти партії погрожують організувати акції з блокування роботи україно-білоруського кордону для привернення уваги до проблеми на найвищому, міждержавному рівні. Також вимагають на всеукраїнському рівні створити комісію, яка б дала остаточну оцінку перспективам і наслідкам даного проекту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВОО партії „За Україну!”, експертні оцінки, проведені представниками як України так і Білорусі, свідчать про вкрай негативні наслідки впровадження даного проекту для заповідної зони, в якій лежать Шацькі озера. Зокрема, результатом старту видобування крейди в родовищі стане зникнення ряду видів місцевої флори та фауни, пониження рівня грунтових вод, можливе зникнення деяких озер на території Ратнівського району, обміління озер у Шацькому парку. Все це, за оцінками експертів, призведе до екологічної катастрофи, негативні наслідки якої будуть відчутні як для Волинської області так України загалом, для якої подібні дії Білорусі можна розцінити як зазіхання на її національні інтереси. А Шацький національний природний парк, який є однією з візитних карток Волині, та унікальним природно-рекреаційним комплексом в регіоні може втрати свою привабливість як туристична та перспективна інвестиційна зона, йдеться в повідомленні.

Незважаючи на перестороги фахівців, білоруська сторона продовжує активну підготовку до реалізації проекту. Більше того, Білорусь не надає інформації про те, на якому етапі наразі перебуває підготовка реалізації проекту, що дозволяє припускати про ймовірне видобування крейди вже зараз.

Довідка УНІАН. Родовище будівельних матеріалів "Хотіславське" розташоване в Брестській області Білорусі, в південній частині басейну річки Мухавець, поблизу селища Малорита на відстані 300 метрів від кордону з Україною (Волинська область).

Як планується, це родовище буде сировинною базою заводу з виробництва силікатної цеглини, блоків з комірчастого бетону, негашеного вапна та тонкодисперсної крейди.