Погода на неділю

13 червня на більшій частині території України утримається суха спекотна погода, лише вночі у північно-західній частині, вдень у західних, місцями північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-22 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, в центральних, східних та південних областях місцями до 37°, в західних областях спека спаде до 24-29° (в Карпатах та горах Криму вночі 12-17°, вдень 19-24°). Вітер південно-західний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області без опадів, лише у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°. У м. Києві температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

12 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, в Дніпрі біля Києва 22°.