На Херсонщині - хвиля самогубств
17:56, 12 червня 2010Суспільство
2366 0
Почалася три тижні тому
В Херсонській області менш ніж за місяць вже зафіксовано 14 випадків самогубств.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, перший випадок суїциду був зафіксований 3 тижні тому. Два останні випадки сталися 10 червня: в Голій Пристані повісився 46-річний чоловік, а в Скадовську таким же чином вкоротив собі віку 31-річний житель міста.
Що стало причиною такої хвилі самогубств в області, фахівці МНС не коментують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter