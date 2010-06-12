На Херсонщині - хвиля самогубств

В Херсонській області менш ніж за місяць вже зафіксовано 14 випадків самогубств.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, перший випадок суїциду був зафіксований 3 тижні тому. Два останні випадки сталися 10 червня: в Голій Пристані повісився 46-річний чоловік, а в Скадовську таким же чином вкоротив собі віку 31-річний житель міста.

Що стало причиною такої хвилі самогубств в області, фахівці МНС не коментують.