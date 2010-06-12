Звільнено керівника Одеської опери

Міністр культури і туризму України Михайло КУЛІНЯК сьогодні на зустрічі з колективом Одеського Національного академічного театру опери і балету оголосив про звільнення з посади в.о. генерального директора цієї установи Анатолія ДУДИ «у зв`язку з подачею заяви про звільнення за власним бажанням».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника відомства, «в міністерстві зараз розглядають низку кандидатур на посаду директора Одеської опери». М.КУЛІНЯК не виключив, що керівником театру буде призначений фахівець з іншого міста. І пообіцяв представити його одеситам особисто в ході наступного візиту до Одеси.

Міністр додав, що «це може відбутися в кінці червня або на початку наступного театрального сезону».

Нагадаємо, приводом для подачі А.ДУДОЮ заяви про звільнення став недавній скандал, до якого була причетною заступник гендиректора театру з основної діяльності Світлана ХОЛДЕНКО, яку багато хто в цій установі вважає «тіньовим» лідером. Напередодні прем`єри опери Джакомо Пуччіні «Турандот» С.ХОЛДЕНКО і диригент театру Олександр САМУЇЛЕ зажадали від А.ДУДИ змінити основний акторський склад спектаклю. Більше того, заступник гендиректора заборонила допускати художнього керівника і режисера в будівлю театру.

Назвавши ситуацію «саботажем», художній керівник театру Олексій БОТВИНОВ заявив, що з урахуванням цього знімає з себе обов`язки худрука Одеської опери. За його словами, ініціаторами скандалу, спрямованого як проти нього, а також відомого німецького режисера Крістіана фон ГЕТЦА, постановника «Турандот», є «темні сили» на чолі з С.ХОЛДЕНКО.

Він оприлюднив разом з А.ДУДОЮ заяву, в якій закликав керівництво відомства і країни «зайняти жорстку позицію і встановити порядок» в Одеській опері. «Ми не можемо рухатися вперед, оскільки нам самим не під силу вирішити конфлікт з темними силами в театрі», - визнали автори спільної заяви. Слідом за цим А.ДУДА подав у відставку.