Асоціація міст: усі декларують розширення наших прав і забирають їх

В Асоціації міст України та громад заявляють, що деякі положення проектів Бюджетного і Податкового кодексів звужують повноваження органів місцевого самоврядування

Про це заявив віце-президент АМУ, виконавчий директор Мирослав ПІТЦИК на прес-конференції в УНІАН.

"Останні нормативні і законодавчі акти, які готуються, незалежно від того, що чого стосується - чи реєстрації майнових прав чи реєстрації земельних ділянок, чи дозволів на будівництво - ми відчуваємо, що з кожним роком у нас все більше вибирають повноважень, хоча всі декларують те, що треба давати і повноваження місцевим органам самоврядування, і фінансування для виконання цих повноважень", - сказав М.ПІТЦИК.

Він зауважив, що у проектах зазначених кодексів експерти АМУ нарахували майже десять спроб держави втрутитись у сферу повноважень органів місцевого самоврядування.

До таких загроз М.ПІТЦИК відносить зокрема пропозиції посилити повноваження Держказначейства з організації та координації роботи бухгалтерів на місцях; позбавити органі місцевого самоврядування права приймати в експлуатацію будівлі, що споруджуються; передати Бюро технічної інвентаризації у підпорядкування Міністерству юстиції; утворити державний регуляторний орган, що формуватиме тарифи на енергоносії; позбавити органів місцевого самоврядування повноважень реєструвати права власності на землю; ввести розподільчі рахунки для підприємств теплокомуненерго тощо.

Водночас члени АМУ переконані, що вказані проекти кодексів слід приймати, але з урахуванням позицій представників органів місцевого самоврядування.

Порушуючи тему виборів до органів місцевого самоврядування, присутній на прес-конференції президент АМУ, міській голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО зазначив, що члени асоціації готові провести виборі у термін, який визначить Верховна Рада, але переконанні, що ці вибори повинні проводитися за мажоритарною або змішаною системою. Також парламент має внести зміни до законодавства, якими будуть передбачені однакові строки каденції - 5 років - як для сільських, селищних, міських рад, так і для сільських, селищних, міських голів; крім того, в районних радах мають бути адекватно представлені всі територіальні громади району, а в обласних - районів та територіальних громад міст обласного значення, зауважив І.КУЛІЧЕНКО.