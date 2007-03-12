70% автозаправок дурять людей

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держпотребстандарт) за результатами перевірок у 2006 році виявив, що на 70,6% автозаправних станціях (на 1 тис. 166 з 1 тис. 651 перевірених АЗС) реалізація нафтопродуктів здійснюється з порушеннями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держпотребстандарту.

У повідомленні наголошується, що основними порушеннями, які зафіксовані під час перевірок були:

- невідповідність якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;

- відсутність необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про нафтопродукти;

- відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки нафтопродуктів;

- експлуатація пальнорозливних колонок, які не пройшли держперевірку і на яких відсутні відлікові пристрої для індикації ціни нафтопродуктів і вартості відпущеної дози;

- порушення Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 20 грудня 1997 р. №1442, основною з яких є відсутність зразкових мірників, недоливи пального за рахунок перебільшення встановлених нормативними документами похибок пальнорозливних колонок, відсутність передбаченої Правилами інформації.

За результатами проведених у 2006 році перевірок проінспектовано понад 37,2 млн. літрів бензинів автомобільних, з яких забраковано і знято з реалізації 4,7 млн. літрів (майже 12,6%). Із забороненої до продажу кількості нафтопродуктів не мали необхідної інформації про товар 41%, реалізовувалися без документів, які засвідчують якість і безпеку 36%, не відповідали вимогам нормативних документів 23%.

За результатами перевірок впродовж 2006 року було накладено 1 тис. 161 адміністративне стягнення на загальну суму 186 тис. грн.

До 226 суб`єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції в розмірі 1,88 млн. грн. Видані розпорядження про тимчасове припинення реалізації нафтопродуктів у 485 випадках, тимчасово припинялася діяльність 51 АЗС.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2006 року в Україні налічувалося 1 тис. 745 підприємств, які здійснювали роздрібну торгівлю нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, проти 1 тис. 896 підприємств станом на 1 жовтня 2005 року.