Королевська: вперше за 9 місяців падає промислове виробництво

Зниження індексу промислового виробництва у квітні й травні може бути передвісником другої хвилі кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Комітет дуже стурбований цією тенденцією падіння промвиробництва, що спостерігається в нашій країні другий місяць поспіль. Якщо в квітні промисловість впала на 1,8%, то в травні скоротилася вже на 2,4%. Це відбувається вперше за останні 9 місяців розвитку економіки України, і ми розуміємо, що тенденції, які були намічені в економіці з кінця 2009 року щодо виходу і відновлення промислового циклу, в 2010 році, в квітні та травні, припинені», - зазначила вона.

За її словами, падіння промвиробництва в травні на 2,4% відбулося, перш за все, через зниження показників провідних галузей економіки: металургії та коксохіму (-1,9% і -24,6%), а також – хімічної галузі (-6,5%).

«Ми звернулися до уряду з проханням вжити термінових заходів і розібратися в причинах цього, тому що це негативні сигнали, які можуть призвести до дуже серйозних наслідків, оскільки більш ніж на 20% впала коксохімічна промисловість, ми бачимо тенденцію падіння хімічної промисловості, бачимо загальмовування зростання в металургійному комплексі, також надходять сигнали від металургів про скорочення виробництва на літні місяці, що може спричинити серйозну хвилю другої кризи в Україні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, у зв`язку з цим також комітет сьогодні розглядає законопроект з підтримки гірничо-металургійного і хімічного комплексів, який було розроблено спільно з представниками ГМК і хімпрому, з громадськими організаціями, міністерствами з метою вжиття термінових заходів для модернізації, відновлення конкурентоспроможності цих базових галузей економіки.

«Сьогодні необхідна комплексна державна програма прискореної модернізації потужностей ГМК і хімпрому. Ця підтримка має включати не тільки надання державних гарантій при кредитуванні підприємств, але і створення умов для спрямування коштів на технічне переозброєння виробництва», – наголосила голова комітету. Зокрема, в проекті пропонується вжити невідкладних заходів з модернізації основних фондів ГМК і хімічної галузі, що дозволить зменшити собівартість їх продукції.