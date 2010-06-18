Київрада затвердила нові правила виклику лікарів
Документ містить сім додатків
Депутати Київради затвердили нові правила виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів і лікарів-спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів столиці.
За відповідне рішення проголосував 71 депутат із 99 присутніх на засіданні.
Документ містить сім додатків із детальним викладенням правил виклику бригад меддопомоги і лікарів різної спеціалізації.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня, представляючи проект рішення депутатам на минулій сесії, керівник постійної комісії Київради з питань медицини, заступник голови міськдержадміністрації Алла ШЛАПАК зазначила, що сьогодні є нагальна потреба переглянути правила виклику бригад швидкої та медичної допомоги і привести їх у відповідність до нових нормативних актів і законодавства України, зокрема, щодо єдиного підходу у наданні медичної допомоги, оскільки служби надання допомоги керувалися попередніми редакціями правил, затвердженими ще у 1913 і 1947 роках.
А.ШЛАПАК повідомила, що у розроблених нових правилах враховані стандарти, які діють при наданні медичної допомоги в країнах Євросоюзу, Росії та Білорусі, а також захищають права медичних працівників.
Також у правилах ідеться про розмежування викликів між швидкою допомогою і невідкладною допомогою. Однак, за словами А.ШЛАПАК, у місті діє єдиний диспетчер за номером телефону 103, який приймає виклики і спрямовує їх відповідній службі, враховуючи розмежування за видами медичної допомоги.